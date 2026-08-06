Un comité de expertos, integrado por investigadores y científicos, presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum un primer informe con 10 recomendaciones sobre el uso del fracking en México, como parte del análisis técnico solicitado por el Gobierno federal.

Tras varios meses de trabajo multidisciplinario, el grupo de especialistas dio a conocer sus primeras conclusiones durante la conferencia mañanera del pueblo de este 6 de agosto de 2026.

Aunque el análisis continúa en una primera etapa, los expertos plantearon una serie de recomendaciones relacionadas con la seguridad ambiental, el aprovechamiento energético y el uso de recursos hídricos en caso de que se evalúe esta técnica de extracción de gas natural.

Estas son las 10 recomendaciones del comité de expertos a Sheinbaum sobre el fracking en México

Como parte de su primer informe, el comité de expertos presentó las siguientes recomendaciones sobre el fracking en México a la presidenta Claudia Sheinbaum:

Acelerar la incorporación de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica en México. Implementar medidas y programas de eficiencia energética a nivel nacional. Incrementar la producción nacional de gas natural convencional y eliminar la quema del gas asociado a la producción petrolera. Prohibir actividades de extracción de gas natural en yacimientos no convencionales ubicados en la cuenca Tampico-Misantla. Perforar pozos para confirmar la existencia de agua salada en cuerpos de agua profundos que no tengan conexión con acuíferos someros. Confirmar las reservas de gas natural en yacimientos no convencionales mediante estudios especializados y perforación de pozos. Implementar mejores prácticas para el manejo de residuos, reducir el impacto ambiental y fortalecer la protección de los ecosistemas. Realizar consultas previas, libres e informadas con las comunidades ubicadas en las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad de producción. Incentivar la proveeduría local para fomentar el empleo y el desarrollo económico regional. Establecer un monitoreo científico externo e independiente que verifique la integridad de los acuíferos, el balance hídrico de las regiones productoras, la actividad sísmica y la protección de los ecosistemas, además de brindar asesoría técnica permanente.

Comité de expertos propone utilizar agua salada si se llega a aplicar el fracking en México

Entre las recomendaciones del informe, los especialistas señalaron que, en caso de utilizar el fracking en México, el proceso no debería emplear agua dulce, sino agua salada proveniente de formaciones profundas.

“De ninguna manera se tendría que utilizar agua dulce (...) lo que estamos recomendando es que se emplee exclusivamente agua salada. ¿Dónde se encuentra esta agua salada? En el subsuelo, a profundidades grandes” José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

Así lo explicó José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien indicó que este tipo de agua se encuentra en grandes profundidades y, bajo determinadas condiciones, representaría una alternativa con menor impacto sobre los acuíferos utilizados para consumo humano.

También para un eventual uso de agua salada en operaciones de fracking, el comité también propuso: