La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves 6 de agosto que el gobierno federal atenderá las recomendaciones de un comité de expertos y prohibirá la extracción de gas no convencional mediante fracking en la cuenca Tampico-Misantla, al considerarla una zona densamente poblada y ambientalmente inviable.

“Se consideró que por causas ambientales y sociales, de acuerdo a lo que nos indicaron los expertos, esa zona debe prohibirse la explotación de gas no convencional” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló del fracking y explicó que el grupo de científicos evaluó las cuatro principales cuencas con potencial de yacimientos no convencionales en México:

Sabinas-Burro-Picachos (Coahuila-Nuevo León) Burgos (Tamaulipas) Tampico-Misantla que abarca partes de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Cuencas del Sureste

Mientras que para las dos primeras se abre la posibilidad de estudios adicionales y eventual desarrollo bajo estrictas condiciones, en Tampico-Misantla la recomendación fue enfática: no explotar.

Sheinbaum prohíbe fracking en cuenca Tampico-Misantla por riesgos demográficos y ambientales

Los especialistas señalaron que la cuenca Tampico-Misantla presenta un alto riesgo demográfico y ambiental que hace inviable la técnica.

Se trata de una región con importante presencia de población, incluyendo comunidades indígenas, y con ecosistemas sensibles donde la fracturación hidráulica podría generar impactos negativos en el agua, el territorio y la salud.

“Se sugirió prohibir la explotación en Tampico-Misantla por ser, como dijo la presidenta, una zona densamente poblado, una zona donde hay una alta presencia indígena, además de Veracruz y Tamaulipas, esto incluye la Huasteca en San Luis Potosí y parte de la Sierra Norte de Puebla, población que depende altamente del territorio que tiene una ocupación milenaria y estos territorios tienen un alto valor ambiental, social, cultural.” Dra. Leticia Merino Pérez

Sheinbaum indicó que el gobierno seguirá las orientaciones del comité: prohibir la actividad en esa zona, realizar consultas con la población, ampliar los estudios en las otras dos cuencas, crear un sitio web con información pública sobre las investigaciones e impulsar las energías renovables e invitó a los expertos a continuar como asesores permanentes del Ejecutivo.

El anuncio ocurre en el marco del primer informe de evaluación del comité científico convocado por la propia presidenta para analizar la viabilidad de tecnologías de extracción en yacimientos de geología compleja, y aunque México cuenta con importantes recursos prospectivos de gas natural en esas formaciones, la decisión prioriza la protección ambiental y social en la zona más sensible.

Con esta medida, se descarta de plano el fracking en Tampico-Misantla por su inviabilidad ambiental y demográfica, mientras que en el norte del país se mantendrá un análisis más detallado antes de cualquier autorización.