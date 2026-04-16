Integrantes de las bancadas de Morena y Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, anunciaron públicamente que van contra el fracking en México.

En conferencia de prensa, adelantaron que presentarán un proyecto de reforma constitucional, mediante el cual buscan que el fracking esté completamente prohibido en México.

Esto pese a que la presidenta Sheinbaum ha externado que analizará mediante un equipo de expertos, la viabilidad de implementar el fracking en nuestro país.

Presentarán diputados de Morena y PT reforma constitucional para prohibir el fracking en México

Legisladores de Morena y PT anunciaron que promoverán un proyecto de reforma, mediante el cual buscan modificar al artículo 27 y así prohibir con rango constitucional el fracking en México.

Los diputados Adrián González Naveda y Olga Juliana Elizondo, del PT, y Xóchitl Zagal y Manuel Vázquez, de Morena, reiteraron que la prohibición del fracking es un compromiso con el pueblo de México desde el llamado Plan C.

En conferencia, manifestaron que su intención es reintroducir al debate dicha reforma, pues acusaron fue la única presentada por el expresidente AMLO en el Plan C que no se aprobó.

Pozo de fractura hidráulica (prometheo)

González Naveda señaló que presentar esta reforma es producto de una lucha social en territorio, pues son muchos pueblos los que han presentado su postura en contra del implementar el fracking.

Adelantó que se busca llevar a cabo una consulta popular en todo el país, con la intención de conocer la opinión la ciudadanía referente a esta polémica forma de obtener gas.

Finalmente, externó que el pueblo de México estará en contra de implementar el fracking, toda vez que señaló se corre el riesgo de problemas hídricos, de territorio y de convivencia social en varios municipios del país.

Por ello, pueblos originarios también se han manifestado en contra, mismos que dijo no cederán ante las presiones que pudiera ocasionar esta polémica forma de extracción de gas.