A la voz de “¡adelante con el “fracking”!“, Ricardo Salinas Pliego se alineó con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo estar de acuerdo con impulsarlo en el país.

“¡Adelante con el “fracking”. México lo necesita urgentemente! Confío en que ella encontrará el camino adecuado para sacar adelante este importante objetivo" Claudia Sheinbaum

A través de redes sociales, el polémico empresario compartió un mensaje en el que afirmó que México necesita con urgencia recurrir al uso de la técnica de fractura hidráulica.

Por lo anterior, compartió incluso una serie de 10 puntos con los que defendió el fracking y justificó su decisión de alinearse con la presidenta de la República en dicho tema.

Salinas Pliego se olvida de las diferencias y expresa apoyo a Sheinbaum en tema de fracking

Luego de varios años de expresar un rechazo abierto contra el gobierno federal y sus medidas, Ricardo Salinas Pliego se alineó con la presidenta Claudia Sheinbaum por el tema del fracking.

Por medio de X, el multimillonario compartió un extenso mensaje con el que señaló su postura de concordancia con la presidenta, pues dijo que México “necesita urgentemente” recurrir a esa técnica de extracción.

Salinas Pliego expresa apoyo a Sheinbaum en tema de fracking (@RicardoBSalinas/X)

Incluso, Salinas Pliego indicó que tiene confianza en que la presidenta Claudia Sheinbaum será capaz de encontrar el camino correcto para sacar adelante el uso del fracking, un “importante objetivo” en el mercado actual.

En especial porque resaltó que mientras no se avance en la materia, el país solo se está quedando rezagado, motivo por el que se deben hacer a un lado las “ideologías retrógradas que frenan el desarrollo de México”.

Salinas Pliego explica en 10 puntos su apoyo a Sheinbaum en tema de fracking

Tras dejar de lado sus diferencias con el gobierno federal y manifestar su apoyo a Claudia Sheinbaum por el fracking, Ricardo Salinas desglosó punto por punto las razones por las que dijo, es necesario recurrir esa técnica de extracción.

En su mensaje, compartió 10 puntos a través de los cuales manifestó su concordancia y respaldo para que se avance con el uso del fracking, los cuales textualmente se tratan de los siguientes:

​La independencia energética es indispensable para cualquier Estado Soberano Tenemos reservas probadas en la Cuenca de Burgos y están completamente desperdiciadas ​El crecimiento del país, particularmente en la base industrial del norte, necesita mucha energía Las nuevas industrias, como los centros de datos de IA, demandarán aún más energía Pemex está quebrada y necesita mas fuentes de ingreso. Se van a generar miles de empleos en el país Se va a detonar un ciclo positivo de inversión que le urge a nuestro país Sería un motor para el crecimiento económico y contribuiría a elevar los pronósticos macroeconómicos Hay que derribar las ideas demagógicas y arcaicas que los pseudoambientalistas nos están regresando al pasado Todo el mundo lo está haciendo menos México, nosotros. De hecho el gas que importamos de EEUU proviene 100% del fracking en Texas