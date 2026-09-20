José Luis Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV) que se encontraba desaparecido, fue encontrado sin vida.

La confirmación de la noticia fue hecha por la Universidad Veracruzana, institución que ofreció sus condolencias a la familia.

La Universidad Veracruzana colocó una esquela en redes sociales con la cual confirmó el hallazgo, pero las autoridades de la Fiscalía de Veracruz no han informado al respecto.

Se desconoce móvil de desaparición de José Luis Hernández

José Luis Hernández Cayetano tenía 21 años de edad y fue visto por última vez en Xalapa, Veracruz, antes de desaparecer.

El joven permaneció desaparecido desde el 5 de septiembre cuando salió de su domicilio en Xalapa para abordar una camioneta Nissan X-Trail negra. Se desconoce a dónde fue llevado y con qué motivos.

José Luis Hernández Cayetano estuvo desparecido 13 días pues el viernes 18 de septiembre fue encontrado y ese mismo día se desactivó alerta de búsqueda.

Fiscalía de Veracruz guarda silencio tras hallazgo sin vida de José Luis Hernández

El fin de semana se ha difundido la noticia del hallazgo sin vida por la publicación de la UV.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz no ha ofrecido ningún informe al respecto en recientes horas.

No se conocen detalles de cómo y dónde fue el hallazgo del cuerpo de joven es universitario.