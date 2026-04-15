La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a un grupo de expertos y científicos que analizarán el uso del fracking en México, una técnica utilizada para la extracción de hidrocarburos.

Durante la conferencia mañanera del miércoles 15 de abril de 2026, la mandataria explicó que este equipo tendrá como objetivo debatir, desde una perspectiva científica y neutral, la viabilidad de esta práctica en el país.

El grupo está conformado por especialistas provenientes de las instituciones académicas y de investigación más importantes de México, entre ellas:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

El objetivo es determinar bajo qué condiciones técnicas sería factible aplicar el fracking, así como evaluar su impacto ambiental mediante nuevas tecnologías menos agresivas a las utilizadas tradicionalmente.

¿Quiénes son los expertos en fracking presentados por Sheinbaum?

Entre los especialistas que integran este grupo se encuentran:

Blanca Jiménez Cisneros, experta en temas hídricos y actual embajadora de México en Francia

Carlos Aguilar Madera, especialista en recuperación de hidrocarburos y sistemas multifásicos (UANL)

Carlos Serralde Monreal, experto en energía con trayectoria internacional

Elena Centeno García, investigadora de la UNAM en tectónica y evolución geológica

Erik Emmanuel Luna, investigador del IMP en modelado de yacimientos

Jesús Humberto Romo Toledano, especialista en tratamiento de aguas contaminadas

José Alberto Morquecho Robles, experto en ingeniería petrolera

Luis Fernando Camacho Obregón, especialista en geología y metalurgia

Manuel Martínez Morales, experto en aguas subterráneas e hidráulica

Samuel Alejandro Lozano Morales, investigador en nanotecnología

Rosa María Hernández Medrano, experta en fluidos de perforación

La presidenta indicó que los perfiles completos de los integrantes estarán disponibles en el sitio oficial del Gobierno de México.

Gobierno de México no ha tomado decisión sobre el fracking señala Secretaría de Ciencia

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), aclaró que no existe aún una decisión sobre la implementación del fracking en México.

“No hay una decisión tomada, pero hay que entender que es desde la ciencia” Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de SECIHTI

Asimismo, explicó que por instrucción presidencial, el grupo incluirá también a especialistas con posturas críticas al fracking, con el fin de garantizar un análisis equilibrado.

El Gobierno de México prevé realizar consultas en las comunidades donde podría aplicarse esta técnica. Además, se espera que el grupo de expertos entregue un informe sobre la factibilidad del fracking en un plazo aproximado de dos meses.