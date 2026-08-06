Claudia Sheinbaum aclaró su postura sobre el fracking, negando haber prometido en campaña que se opondría a esta técnica.

“Nunca lo dije en campaña” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del 6 de agosto de 2026, la presidenta de México señaló que el análisis del Comité Técnico busca garantizar la soberanía energética de México y reducir la dependencia de importaciones de gas natural.

Cabe destacar que en el arranque de su campaña presidencial rechazó el fracking tradicional por sus impactos ambientales, ahora Claudia Sheinbaum se dijo abierta a nuevas tecnologías que disminuyan riesgos, siempre bajo estudios de factibilidad económica y sustentabilidad.

Claudia Sheinbaum defiende fracking para garantizar soberanía energética de México

Claudia Sheinbaum reiteró que el propósito de analizar técnicas de extracción de gas natural “es avanzar hacia la soberanía energética” con el objetivo de blindar a México ante escenarios de vulnerabilidad exterior.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum precisó que se analizan el costo del proceso de fracking, pues aún hay estudios previos que se deben realizar.

“Todavía falta la factibilidad económica, que también nos van a ayudar para ver cuánto cuesta la explotación y cuánto costaría el pie cúbico de gas para saber qué, qué haríamos frente a este estudio. Ahora, ¿qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior. Aun cuando todavía, aun con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando a Estados Unidos, el objetivo es bajar la importación, que no dependamos tanto del exterior. ¿Esto es algo que busca México? No, buscan todos los países del mundo garantizar su soberanía energética". Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum se dice abierta a nuevas tecnologías sobre el fracking

Pese a pronunciarse anteriormente en contra del fracking, Sheinbaum se dijo abierta a nuevas tecnologías sobre el tema de la extracción de gas no convencional.

“Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional (...) Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues tras los estudios y las nuevas técnicas, la presidenta diferenció el impacto ambiental, y por lo que sostuvo que es importante seguir con los estudios e implementar la tecnología para evitar el daño.