Luego de que no se comprobaron las acusaciones por lavado de dinero que se presentaron en su contra, el exdirigente del PRI en el Edomex, Isidro Pastor, salió de la cárcel.

“Salí del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México” Isidro Pastor. Exdirigente del PRI Edomex

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue durante la madrugada del jueves 27 de noviembre cuando el político exaspirante a la gubernatura del Edomex, abandonó el penal de Almoloya.

Isidro Pastor salió de la cárcel; acusaciones de lavado de dinero fueron desechadas

Tras 5 días de que fue ingresado en el penal de Almoloya debido a acusaciones de lavado de dinero, el exdirigente del PRI en el Edomex, Isidro Pastor Medrano, salió de la cárcel.

Así ocurrió debido a que una jueza de distrito lo exoneró del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó meses atrás.

Cae Isidro Pastor Medrano, exdirigente del PRI Edomex, acusado de lavado de dinero (Michelle Rojas)

La información refiere que la jueza resolvió que no había pruebas suficientes contra el también excandidato al gobierno del Estado de México, por la compra de un inmueble en 2013.

Cabe destacar que el caso que la FGR abrió en contra de Isidro Pastor, corresponde a la adquisición de una propiedad valuada en cerca de 40 millones de pesos y movimientos bancarios no acreditados.

Isidro Pastor, exdirigente del PRI Edomex, dijo que estar en la cárcel fue una “gran experiencia”

Al salir de la cárcel tras 5 días de reclusión por las acusaciones de lavado de dinero en su contra, el exdirigente del PRI Edomex, Isidro Pastor, compartió un video en el que habló de su experiencia.

En la grabación, Isidro Pastor afirmó que pasó por una “gran experiencia” mientras estuvo dentro del Penal de Almoloya, pues dijo que al ser ingresado, varias personas lo reconocieron.

Por ello, el político se dijo conmovido y hasta señaló que el corazón se le hizo “chiquito” ante la solidaridad que dijo, recibió durante el tiempo que estuvo recluido en prisión.

“Una gran experiencia el haber estado ahí recluido 5 días (...) fue una muy agradable sorpresa encontrarme a 5 o 6 personas que me conocían, algunas sabían mi nombre, algunas otras no, pero tenían referencias de mí, el corazón se hace chiquito de la emoción cuando hay gente solidaria” Isidro Pastor. Exdirigente del PRI Edomex

Finalmente, Isidro Pastor extendió un agradecimiento a todo el personal del centro penitenciario, pues aseveró que tanto el director del penal como los trabajadores le brindaron un buen trato.