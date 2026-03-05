Durante la clausura de la Sesión Solemne del Consejo Político Nacional por el 97 aniversario del PRI, Alejandro “Alito” Moreno cometió un error en vivo al confundir a Erubiel Alonso, presidente del Movimiento Territorial, con Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México y actual militante del Partido Verde.

El lapsus no pasó desapercibido entre los asistentes, dado el historial de rivalidad entre Moreno y Ávila, marcada por denuncias de peculado y desvío de recursos, así como por los señalamientos de “traición” tras su salida del PRI.

Así fue el error en vivo de Alito donde menciona a Eruviel Ávila por equivocación

En la clausura de la Sesión Solemne del Consejo Político Nacional Conmemorativa del 97 Aniversario de la Fundación del PRI, Alito Moreno cometió un error.

El actual dirigente del PRI confundió a Erubiel Alonso, presidente del Movimiento Territorial, con Eruviel Ávila, militante del Partido Verde y ex priista.

La equivocación de Alito no pasó desapercibida durante su discurso por los propios integrantes del PRI que estaban detrás de su dirigente.

Alito Moreno comete error en vivo y menciona a Eruviel Ávila por equivocación (Captura de video)

Como se recordará, la relación de Alito Moreno y Eruviel Ávila ha estado marcada por la rivalidad política.

La enemistad se acentúo tras la salida Eruviel Ávila del PRI, por lo que fue calificado como un “traidor”.

En 2024, la tensión subiría ya que Alejandro Moreno Cárdenas denunciaría penalmente al Eruviel Ávila, quien gobernó el Estado de México de 2011 a 2017.

Esto por los delitos de peculado y desvío de recursos por más de 1 mil 365 millones de pesos.

De acuerdo con Alito, no se comprobó el destino de los recursos en salud y educación en la administración de Eruviel Ávila.

Por su parte, Eruviel Ávila bautizó a Alejandro Moreno como “Malito Moreno” en respuesta a las acusaciones hechas en su contra.