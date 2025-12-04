El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desmintió que se le haya expulsado de la Internacional Socialista, pues emitió un comunicado en el que aseveró que fue su decisión salir del organismo.

Incluso, en una publicación difundida en redes, el tricolor sentenció que los reportes de la expulsión son mentira y aseveró que se fueron por incompatibilidad con el nuevo perfil del organismo.

“¡MENTIRA! Nos fuimos porque la Presidencia de la Internacional Socialista” PRI

PRI niega que la Internacional Socialista los expulsó; afirma que el partido se salió

La tarde del miércoles 3 de diciembre, trascendieron distintos reportes en los que se aseguraba que el PRI había sido expulsado de la organización global Internacional Socialista.

Sin embargo, el partido tricolor emitió un comunicado en el que negó las versiones y las calificó de mentira, pues aseveró que si bien ya no es parte del organismo, fue por su propia decisión.

“Bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se ha convertido en una organización unilateral, opaca, evasiva, ineficiente, agresiva, anticuada, burocrática, antidemocrática y corrupta”. PRI

Sobre ello, el PRI aseveró que tomó la decisión de dejar las filas de la Internacional Socialista porque bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, la organización ha degradado su perfil.

Al asegurar que formalizó su salida desde el 27 de noviembre, el instituto partidista advirtió que no permitirá una “sola injusticia” y mucho menos será testigo o cómplice de atropellos.

¡MENTIRA! Nos fuimos porque la Presidencia de la Internacional Socialista se ha convertido en un organismo unilateral, oscuro, antidemocrático y corrupto.



Aquí nuestra carta enviada el 27 de noviembre de 2025, en la que anunciamos que ponemos una pausa en nuestra afiliación a la… pic.twitter.com/FBqLI2UXjq — PRI (@PRI_Nacional) December 3, 2025

PRI advirtió denuncias contra la Internacional Socialista

Al negar que haya sido expulsado de la Internacional Socialista como se reportó más temprano, el PRI explicó los motivos por los que aseveró, tomó la decisión de dejar de ser parte del organismo.

Con respecto a lo anterior, el tricolor estableció una serie de puntos de los que dijo, son evidencia de la actuación indebida de la Internacional Socialista y que se alejan de sus principios.

Luego de plantear una serie de hechos que señaló como puntos que exhiben el actuar indebido de la Internacional Socialista, el PRI advirtió que anunciaría su salida y hasta denunciaría a la organización.

“Iniciaremos procesos de denuncia penal y civil ante autoridades de México, Inglaterra, España, República Dominicana, Estados Unidos y organizaciones internacionales la ausencia de transparencia en el manejo de los recursos públicos y privados, así como la posible triangulación de recursos ilícitos” PRI

En torno a ese último punto, el Revolucionario Institucional indicó que denunciaría a la Internacional Socialista ante autoridades de México, España, Inglaterra, República Dominicana y Estados Unidos.

No obstante, hasta el 3 de diciembre, una semana más tarde de la salida del PRI del organismo global, se desconoce si han emprendido las acciones legales que se anunciaron.