Claudia Sheinbaum Pardo, explicó por qué los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fueron incluidos en la reforma constitucional que busca poner un tope a las pensiones millonarias de exfuncionarios federales.

Durante la conferencia mañanera del miércoles 18 de febrero, la presidenta de México presentó la iniciativa que plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para limitar las jubilaciones y pensiones de altos cargos del servicio público.

¿Por qué los exministros de la SCJN no están incluidos en reforma de pensiones millonarias?

Aunque la reforma modifica el artículo 127 constitucional en materia de límites salariales y de pensiones en entidades públicas, no contempla a los exministros de la SCJN.

Sheinbaum explicó que este tema no fue incluido en la primera reforma al Poder Judicial, por lo que no se incorporó en esta nueva propuesta.

“Porque no quedó incluido en la reforma al Poder Judicial, en la primera. O sea, los actuales ministros su pensión es la del ISSSTE, los de ahorita. Los anteriores no quedó incluida en la reforma del Poder Judicial. Entonces ya no quisimos incluirlo porque ahí se quedó esa reforma, pero sí incluye todo lo demás” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta detalló que los ministros que resultaron electos mediante las primeras elecciones del Poder Judicial recibirán la pensión que les corresponda conforme al esquema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, los exministros que dejaron el cargo antes de la reforma judicial conservarán sus condiciones actuales, ya que no fueron contemplados en los cambios previos.

Sheinbaum adelanta tope salarial para consejeros del INE

En el mismo contexto, la presidenta adelantó que la próxima reforma electoral incluirá un tope salarial para los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta buscará que los consejeros electorales no ganen más que la titular del Ejecutivo federal, en línea con el principio constitucional de austeridad.

Sheinbaum señaló que algunos consejeros se han amparado ante intentos anteriores de reducir sus salarios, pero afirmó que este escenario podría modificarse con la nueva reforma electoral.

“En la reforma electoral ahora sí vamos a plantear que los consejeros electorales no ganen más que la presidenta, ¿verdad?, porque muchos de ellos se ampararon” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿En qué consiste la reforma contra pensiones millonarias?

La iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum y Raquel Buenrostro establece que los exfuncionarios de alto nivel no podrán recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, lo que representaría aproximadamente 70 mil pesos mensuales como máximo.

El tope aplicaría a exservidores públicos de:

Organismos descentralizados

Empresas públicas del Estado

Fideicomisos públicos

Empresas de participación estatal

Banca de desarrollo

La medida surge luego de que se reportaran pensiones que van desde los 100 mil pesos mensuales hasta montos que superan el millón de pesos.