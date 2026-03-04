¿Es verdad que te pueden cobrar por un curso obligatorio para titularte? Esto dijo la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la gratitud en la educación superior en el nivel licenciatura al resolver el Amparo en Revisión 527/2025.

Esto dijo la SCJN sobre si te pueden cobrar por un curso obligatorio para titularte

A través de redes, la ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, respondió a la duda de si una universidad pública puede cobrarte por un curso obligatorio para la titulación.

La ministra reveló que por mayoría del Pleno de la SCJN se resolvió un caso a favor de un estudiante del sistema abierto de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Dicha estudiante promovió un amparo contra el cobro de 3 mil pesos por un “Curso de Comprensión de Lectura” impartido por la Coordinación de Idiomas de la propia Facultad de Derecho.

¿Te pueden cobrar por un curso obligatorio para titularte? Esto dijo la SCJN (@lorettaortiza / X)

El argumento de la alumna de la UNAM fue que el cobro del curso vulneraba su derecho a la educación gratuita.

Para resolver a favor de la alumna de la UNAM, la SCJN tomó en cuenta el desarrollo jurisprudencial en materia de gratuidad educativa.

En especial la reforma educativa de 2021, la cual obliga a instituciones públicas de educación superior a garantizar la gratuidad.

Por tal razón, la SCJN determinó que un curso no puede subordinarse su acceso al pago de una cuota si:

“...impacta directamente en la estructura de la carrera y es, en los hechos, la única vía que permite cumplir objetivamente con el requisito de titulación en condiciones de igualdad...” Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJ

Antes de llegar a la SCJN, el caso de la estudiante de la UNAM fue presentado en el Juzgado de Distrito que negó el amparo porque no vulneraba la gratuidad.

Bajo el argumento de que el curso únicamente era un opción más para cumplir con la titulación universitaria y había otras alternativas.

La situación generó inconformidad por parte de la alumna de la Facultad de Derecho, quien interpuso un recurso de revisión ante la SCJN.

SCJN explica por qué es importante que no se cobre por un curso obligatorio para titularte

La SCJN reveló la relevancia del caso de la estudiante que puso un amparo para que no le cobraran un curso de titulación.

De acuerdo con la SCJN la reforma educativa de 2021, no se limita a eliminar colegiaturas formales.

También pretende hacer una revisión de cualquier cobro que se haga y limite la conclusión de los estudios.

Para la SCJN, un requisito académico obligatorio para titularse puede generar desigualdad entre los que pueden pagarlo y quienes no cuentan con los recursos para hacerlo.

En ese sentido, la SCJN estableció que el mérito académico es que el que debe determinar si una persona puede terminar sus estudio de licenciatura y no su capacidad económica.