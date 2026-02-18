El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ignacio Mier Velazco, respaldó la iniciativa anunciada para limitar las pensiones de altos funcionarios, al considerar que este tipo de prestaciones “sangran el erario y ponen en condiciones de desventaja a muchos trabajadores”.

La propuesta fue presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y contempla la reforma al artículo 127 constitucional, con el objetivo de establecer límites a salarios y pensiones dentro del servicio público.

Ignacio Mier respalda límites a pensiones como parte de la política de austeridad

En entrevista posterior al Primer Simulacro por Sismo 2026, el funcionario explicó que la reforma busca topar los altos salarios, particularmente en instituciones descentralizadas, como parte de un ajuste a las percepciones dentro del servicio público.

Agregó que la iniciativa dará continuidad a lo establecido en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y subrayó que se trata de una medida alineada con la política de austeridad republicana.“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, enfatizó.

Indicó que esta legislación estaba pendiente desde que se realizaron los análisis para la creación del fondo de pensiones, cuando, dijo, se hicieron evidentes las desigualdades entre altos funcionarios y trabajadores al servicio del Estado.

Advirtió que las pensiones elevadas de altos funcionarios generan condiciones de desventaja para muchos trabajadores y afectan las finanzas públicas, por lo que consideró que establecer límites forma parte del compromiso con la disciplina presupuestaria.

En cuanto a la reforma electoral, señaló que esperarán la presentación formal de la iniciativa por parte de la presidenta, aunque adelantó que el proyecto deberá fortalecer la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), mantener el equilibrio entre los poderes y garantizar la soberanía de los organismos electorales estatales.