Integrantes del Senado confirmaron que recibirán el próximo lunes 23 de febrero la reforma de pensiones, tal como había adelantado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

De momento no se ha señalado una fecha de discusión en comisiones, aunque la de Estudios Legislativos convocó a sesión ordinaria el 24 de febrero; no se enlista en el orden del día.

Senado recibirá reforma de pensiones el lunes 23 de febrero para su discusión

Pável Jarero Velázquez adelantó que el próximo lunes 23 de febrero recibirán en la Cámara Alta la reforma de pensiones presentada por Claudia Sheinbaum, para comenzar su análisis y discusión.

Señaló que serían las comisiones de Estudios Legislativos y del Trabajo y Previsión Social las que comenzarían el análisis para la aprobación de la reforma de pensiones, que busca modificar el artículo 127.

Comisión de Estudios Legislativos del Senado (Olga Sosa vía X)

Aunque no dio más detalles sobre la discusión de la reforma de pensiones, sí había mencionado que Morena espera el respaldo de todas las bancadas, incluyendo Movimiento Ciudadano, PAN y PRI.

Ya que dichos partidos de oposición no podrían negarse debido de que, a su parecer, el tope a las pensiones para funcionarios de altos mandos reduciría la brecha de desigualdad.

Sin embargo, el integrante del Senado también apuntó que fue por gobiernos del PRI y el PAN que se creó la “burocracia dorada” que da no sólo pensiones, sino otros privilegios a funcionarios de confianza.