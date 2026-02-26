La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hoy al Congreso del estado de Chiapas legislar para garantizar el derecho de autogobierno y autodeterminación.

De acuerdo con la información, la decisión se tomó por unanimidad durante la primera sesión itinerante de la SCJN y esta favorecerá a la comunidad de tsotsil La Candelaria en Chiapas.

Ordena SCJN a Chiapas legislar sobre autogobierno de pueblos indígenas

Este jueves 26 de febrero, la SCJN resolvió el amparo de la comunidad tsotsil La Candelaria, que, desde 2021, pedía ser reconocido como un autogobierno y acceder a sus recursos directamente.

La comunidad tsotsil La Candelaria ya había solicitado esto al Congreso de Chiapas, sin embargo, ante la inacción de los legisladores locales, interpusieron un amparo de la SCJN.

Desde el municipio Tenejapa, la SCJN resolvió el amparo y determinó que el Congreso de Chiapas debe legislar para que los pueblos indígenas puedan tener autogobierno y autodeterminación.

En la discusión se destacò que el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas le permite a los tsotsil el gobierno comunitarios, sin embargo el Congreso de Chiapas no tiene una regulación que garantice:

Libre determinación

Autonomía

Autogobierno

Tras lo anterior, el Congreso de Chiapas deberá crear un marco jurídico que garantice el autogobierno, incluida la asignación y entrega de recursos que le corresponda a la comunidad.

Cabe mencionar que, esta primera sesión de la SCJN fuera del recinto habitual se tradujo en dos idiomas, pues durante la discusión había hablantes de estas dos lenguas indígenas.