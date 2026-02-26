El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal insistió en rechazar que la discusión de la reforma electoral, se vaya a realizar por la vía del fast track.

“Vamos a iniciar todo el proceso formal sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo" Ricardo Monreal

Así lo garantizó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al señalar que una vez se reciba la iniciativa, se abrirá el espacio para un debate amplio con todos los sectores.

En ese sentido, Ricardo Monreal aseveró que durante el proceso de análisis de la propuesta que turne la presidenta Claudia Sheinbaum, se tomará el tiempo necesario para la reflexión.

Ricardo Monreal niega que reforma electoral se vaya a discutir en fast track

Ante la eventual llegada de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que la iniciativa se vaya a discutir en fast track.

Desde el palacio legislativo de San Lázaro, el legislador federal resaltó que ya está conversando el tema, pues recordó que la presidenta anunció que lo más probable es que el dictamen llegue a la Cámara de Diputados.

Por ello, Ricardo Monreal volvió a asegurar que el proceso que se lleve a cabo en torno a la iniciativa de reforma electoral, no será bajo presiones y menos se desahogará en periodos cortos y sin reflexión profunda.

"Aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos sin excepción y sin exclusión" Ricardo Monreal

En cambio, afirmó que el dictamen se va a procesar por medio de la apertura de un espacio amplio de discusión plural en el que aseveró, participarán todos los partidos políticos sin excepción alguna.

En ese sentido, el coordinador de Morena resaltó que no habrá fast track, vía rápida o “acelere legislativo” en ninguno de los tramos del proceso legislativo de la reforma electoral.

🔴“No habrá fast track” en la reforma electoral, asegura Ricardo Monreal; se seguirá buscando diálogo con partidos para avalar la iniciativa.pic.twitter.com/YCSvOGzFrb — Azucena Uresti (@azucenau) February 26, 2026

Ricardo Monreal garantiza una discusión amplia y seria para la reforma electoral

Al descartar que se esté contemplado la vía del fast track para desahogar la reforma electoral en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal aseveró que se va a priorizar una discusión amplia para la propuesta.

En torno a dicho punto, el diputado morenista se comprometió a promover un proceso formal en el que la reflexión y la discusión racional será el eje principal del debate.