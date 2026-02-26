El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a la prudencia a Arturo Zaldívar y otros legisladores, referente a las posturas del PVEM y PT sobre la reforma electoral.

“Yo diría a todos, no sólo al exministro Zaldívar, a todos los miembros de la comisión, incluso a los legisladores, que actuemos con prudencia”. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

De momento, el PT y PVEM se han mostrado en contra del proyecto de la reforma electoral, lo que derivó en críticas del exministro Arturo Zaldívar, al afirmar que no quieren perder ni control, ni dinero.

Ricardo Monreal frena críticas de Arturo Zaldívar contra PT y PVEM: llama a la prudencia por reforma electoral

Para medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal fue cuestionado por los comentarios de Arturo Zaldívar sobre el PT y PVEM con la reforma electoral, idea que no comparte.

Ricardo Monreal explicó que no avala lo dicho por Arturo Zaldívar, sino que son las ideas del PT y el PVEM, por lo cual respeta a quienes han sido sus aliados en al menos un 90% de actos desde hace varios años.

Por lo cual respondió a Arturo Zaldívar que la descalificación no lleva a consensos, sino que la tolerancia y la buena política debe prevalecer, pese a que el PT y PVEM se mantengan en contra.

En este tenor, Ricardo Monreal descartó una ruptura en caso de que el PT y el PVEM no voten a favor de la reforma electoral, ya que reconoce públicamente la lealtad de ambos partidos con Morena.

Esto también fue mencionado por las tensiones vistas con el PVEM en el Senado, por lo cual pidió prudencia, ya que la iniciativa de la reforma electoral debe ser discutida sin descalificarse previamente.

Arturo Zaldívar afirma que PT, PVEM y los otros partidos no quieren perder ni control, ni dinero

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Arturo Zaldívar habló sobre el desacuerdo del resto de partidos con la reforma electoral, entre ellos sus aliados, PT y PVEM, quienes no quieren perder ni el control, ni el dinero.

Al respecto, Arturo Zaldívar destacó que la reforma electoral afecta a la cúpula de los partidos, ya que perderán el control de las listas de los candidatos de representación proporcional.

Aunado a que la reforma electoral reducirá el presupuesto de los partidos políticos, los dos puntos que a parecer de Arturo Zaldívar, es lo que verdaderamente “les duele” a todos los grupos parlamentarios.

“Lo único que sucede es que hasta hoy, las cúpulas de los partidos determinan quiénes son los diputados y diputadas plurinominales”. Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno

Esto debido a que la fórmula de la representación proporcional tampoco cambia, además de que los planteamientos de la oposición sobre una reforma electoral regresiva resultaron falsos.