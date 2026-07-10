Citlalli Hernández aseguró que la alianza con el PVEM y el PT rumbo a las elecciones de 2027 continúa sin condiciones, subrayando que la encuesta es vinculante para todos los partidos.

“En la coalición morena, PT y Verde hay orden y diálogo permanente. Para propios y extraños: como lo aclara aquí Arturo Escobar, el resultado de las ENCUESTAS es VINCULANTE” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena respondió así a la polémica generada por las declaraciones de Arturo Escobar, quien inicialmente condicionó la coalición en Chihuahua a la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador.

En ese sentido, Citlalli Hernández destacó que existe orden y diálogo permanente en la coalición, cuyo objetivo común es la transformación de México.

Citlalli Hernández asegura que alianza entre Morena, PVEM y PT continúa y recuerda que la “encuesta es vinculante”

Citlalli Hernández respondió a la polémica que se generó por las declaraciones de Arturo Escobar donde afirmó que la alianza Morena, PVEM y PT en Chihuahua dependería de que Cruz Pérez Cuéllar sea designado como coordinador.

A través de su cuenta de X, Citlalli Hernández afirmó que dentro de la coalición Morena, PVEM y PT existe orden y un diálogo permanente.

Aclaró que los partidos avanzan juntos tal como se ha venido dialogando, sin ninguna condición más allá del objetivo común de lograr la “transformación de México”.

“Hemos dicho que vamos juntos e iremos juntos donde y como lo hemos venido dialogando sin ninguna condición mas que el objetivo común: la transformación de México” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Subrayó que el resultado de las encuestas para definir las coordinaciones es vinculante para todos los participantes.

Para demostrar su punto, Citlalli Hernández compartió una entrevista de Arturo Escobar donde reconoció que la “encuesta es vinculante” para el PVEM.

Arturo Escobar recula y confirma que la “encuesta es vinculante” por lo que el PVEM respetará los resultados

Arturo Escobar, coordinador político nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha reculado su postura de la coalición en Chihuahua.

En un principio, Escobar afirmó tajantemente que la alianza del PVEM con Morena y el PT en Chihuahua estaba sujeta a una condición: que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fuera designado como coordinador del movimiento.

“Esa alianza tiene una condición para que vayamos juntos, y esa condición es que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar” Arturo Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Calificó a Pérez Cuéllar como una persona madura con “experiencia probada” y “resultados probados”.

Utilizando una analogía futbolística, señaló que no se trata de elegir al más popular, sino al mejor “director técnico” para conducir la transformación en Chihuahua.

Posteriormente, Arturo Escobar “reculó” y aclaró que el PVEM respetará los procesos internos. Aseguró que el resultado de la encuesta será vinculatorio para su partido.

“Cualquiera de los que se hayan registrado que gane la encuesta será apoyado por el Partido Verde en una coalición con Morena” Arturo Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Arturo Escobar ha invitado a los militantes de Morena a respaldar a Pérez Cuéllar en la encuesta, afirmando que el PVEM haría todo lo posible para que él ganara y se convirtiera en gobernador de Chihuahua.