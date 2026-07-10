Claudia Sheinbaum aclaró en la mañanera del 10 de julio de 2026 que fue el Consejo de Seguridad Nacional quien tomó la decisión de entregar al piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos.

“El Gabinete de Seguridad puede explicarlo. Quien decide los envíos (de criminales a EU) es el Consejo de Seguridad Nacional y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de México, de 64 años, adelantó que el próximo martes será el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, el encargado de explicar públicamente los hechos relacionados con esta operación, en medio de las tensiones diplomáticas con el país vecino.

“Ya la Fiscalía o el propio Gabinete de Seguridad, que son miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pueden explicar en particular sobre este piloto” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Mauro Alejandro Núñez Ojeda, el Jando, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos el 12 de agosto de 2025.

El piloto, vinculado al Cártel de Sinaloa, fue parte de un grupo de 26 personas enviadas por el gobierno mexicano a territorio estadounidense

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