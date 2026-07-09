Ricardo Monreal rechazó la postura del Partido Verde (PVEM), al calificar como "desafortunadas" las declaraciones de su dirigente para condicionar la alianza con Morena en Chihuahua.

Son desafortunadas para mí. El Partido Verde debió esperar, debe esperar Ricardo Monreal, Diputado de Morena

En una Asamblea Informativa, el PVEM había dicho que la alianza con Morena y PT solo sería posible si Cruz Pérez Cuéllar es el candidato estatal, lo que dejaría fuera de la contienda a la morenista Andrea Chávez.

En respuesta, Ricardo Monreal manifestó su respeto por la política electoral y los mismos militantes del PVEM, pero insistió en su llamado a esperar el proceso interno y evitar ejercer presiones.

Cruz Pérez Cuéllar afirma tener ventaja sobre Andrea Chávez en Chihuahua (Michelle rojas)

Monreal llama al PVEM a no condicionar alianza con Morena en Chihuahua

Cuestionado por las tensiones rumbo a 2027, Ricardo Monreal calificó como "incorrecto" que el PVEM condicione la alianza con Morena en Chihuahua a que Cruz Pérez Cuéllar sea el candidato a la gubernatura.

En conferencia, el coordinador de la bancada guinda sostuvo que Morena no aceptará presiones y llamó a permitir la participación libre de todos los aspirantes, incluyendo a la senadora con licencia Andrea Chávez.

Además, pidió al PVEM “esperar los tiempos” y evitar pronunciamientos anticipados que “mueven piezas políticas”, ya que esto puede generar distorsiones o tensiones dentro de la alianza.

Sin embargo, afirmó que conserva una buena opinión tanto de Pérez Cuéllar como de Chávez, y que la unidad debe mantenerse de cara a 2027 para que la persona mejor posicionada en las encuestas sea quien lidere la coalición.

Cruz Pérez Cuéllar (Cortesía)

PVEM condicionó la alianza con Morena a la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar

El coordinador nacional del PVEM, Arturo Escobar, justificó que la candidatura del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, es la mejor opción para competir en la coalición de 2027, por lo que llamó al respaldo de Morena.