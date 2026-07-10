Andrea Chávez, quien busca la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua, pide no “calentar la cabeza” y favorecer la unidad luego de que el PVEM condicionó la alianza con Morena y PT.

En entrevista con Azucena Uresti, Andrea Chávez aseguró que le “tiene sin cuidado lo que digan o no”, pues ella se quedará con Morena gane o no la encuesta.

“A mí me tiene sin cuidado lo que digan o no digan integrantes de dirigencias partidistas a título personal, porque el método de selección de las personas que aspiramos a ser coordinadoras de los comités en defensa de la cuarta transformación en estas 17 entidades federativas es el método de la encuesta” Andrea Chávez

Tras condición del PVEM para alianza con Morena y PT en Chihuahua, Andrea Chávez asegura que la encuesta definirá al candidato

Andrea Chávez reaccionó con tranquilidad y firmeza ante las declaraciones de Arturo Escobar donde condicionaba la alianza del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con Morena y PT en Chihuahua.

🔴#Exclusiva | “A mí me tiene sin cuidado lo que digan o no”, me dice Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) luego de que Arturo Escobar condicionó la alianza del PVEM con Morena y PT en Chihuahua.



El coordinador político nacional del Verde respaldó a Cruz Pérez Cuéllar.



La senadora… pic.twitter.com/zICC5PRUPw — Azucena Uresti (@azucenau) July 10, 2026

Esto luego de que señaló que para ellos era una condición que la coordinación caiga en el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Andrea Chávez sostiene que lo que digan los integrantes de las dirigencias a título personal le “tiene sin cuidado”, ya que el método de selección es la encuesta y es el pueblo de Chihuahua quien decidirá a la persona coordinadora.

“A quién le van a preguntar si quieren o no que sea Andrea Chávez la coordinadora, es al pueblo de Chihuahua. Por eso yo me encuentro muy tranquila” Andrea Chávez

Destacó que mientras Arturo Escobar puso esa condición, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, y otros líderes como Reginaldo Sandoval le han manifestado su apoyo individual.

“No calentarnos la cabeza. Es la encuesta, es la gente quien va a decidir, no las dirigencias partidistas, ¿no? No quien encabeza el consejo político, la coordinación política, de no sé qué cosa” Andrea Chávez

Además, mencionó que el propio Escobar posteriormente cambió su versión, afirmando que se sumarían a quien ganara la encuesta.

Ante la pregunta de si declinaría a favor de Pérez Cuéllar para mantener la coalición si el PVEM lo exigiera, Andrea Chávez respondió tajantemente que “desde luego que no”.

Pues considera que hacerlo sería darle la espalda a la decisión de los ciudadanos de Chihuahua manifestada en la encuesta.

“Desde luego que no, porque, a ver, la encuesta será quien define. Sería darle el espalda al pueblo de Chihuahua, que ya decidió” Andrea Chávez

Andrea Chávez pide guardar la calma y mantener la unidad

Andrea Chávez destacó que son tiempos de guardar la calma y evitar divisiones internas.

“Sí, siempre hay que privilegiar la unidad, siempre. Siempre hay que buscar y fomentar la unidad, sobre todo en la coalición que ha sido tan exitosa” Andrea Chávez

Sin embargo, aclaró que ella es “morenista 100%” y que, en caso de que los partidos decidieran ir separados, ella se mantendrá con Morena porque no tiene un “plan B”.

“Pues un llamado nuevamente a la unidad, no calentemos las cabezas de nadie, estemos tranquilos, esperemos la encuesta, la definición, y si en algún momento existen las posibilidades de ir separados, pues yo voy con Morena porque he sido morenista desde siempre y no pienso moverme, querida Azucena, yo no tengo plan B” Andrea Chávez

Andrea Chávez aseguró que si la encuesta favoreciera a Pérez Cuéllar, ella aceptaría el resultado y se quedaría en Morena sin amagar con irse a otra fuerza política.

“Me quedo en Morena, yo no amago ni condiciono con irme a ningún partido político, ni verde, ni rojo, ni azul, ni naranja, ni nada, yo soy morenista” Andrea Chávez

Sin embargo, se mostró confiada en que será ella quien encabezará la coordinación de la Cuarta Transformación en Chihuahua, independientemente de la fecha en que se realice el levantamiento de la encuesta.

“Es mejor no saber, porque luego se implementan estrategias extrañas para manipular pues la intención de voto de la gente, las preferencias, entonces es mejor pues no saber que se mantenga así en confidencialidad, en secrecía” Andrea Chávez