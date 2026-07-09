El Partido Verde (PVEM) condicionó la alianza con Morena y el PT en Chihuahua, al indicar que esta solo podrá realizarse si Cruz Pérez Cuéllar es el coordinador estatal de la Cuarta Transformación.

“Lo quiero decir muy claro: tenemos toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, y esa alianza tiene una condición para que vayamos juntos, y esa condición es que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar”. Arturo Escobar, coordinador nacional del Partido Verde

Según justificó el coordinador nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, la candidatura del alcalde con licencia de Ciudad Juárez es la mejor opción para participar en la coalición de 2027.

PVEM condiciona alianza en Chihuahua (cortesía)

Partido Verde respalda a Cruz Pérez Cuéllar y llama a no “dejarse llevar por popularidad” en Chihuahua

En la Asamblea Informativa del Partido Verde en Chihuahua, Arturo Escobar manifestó con claridad el apoyo de la dirigencia nacional al proyecto liderado por Cruz Pérez Cuéllar.

En el encuentro con otros militantes, también destacó que no se trata de elegir al más popular, ya que la decisión debe centrarse en quién está mejor preparado para representar al movimiento.

“No se trata de elegir al más popular, esto no es La Casa de los Famosos; aquí hay que escoger al mejor, al que tiene la mayor experiencia, a quien ha gobernado bien. Y gracias a Dios, lo repito, gracias a Dios Chihuahua tiene a Cruz Pérez Cuéllar, una persona madura que reúne todas las características Arturo Escobar, coordinador nacional del Partido Verde

Finalmente, Arturo Escobar llamó a la militancia de Morena a respaldar al alcalde con licencia de Juárez en la encuesta interna que definirá la coordinación del movimiento en Chihuahua.

Por ahora, la Comisión Nacional de Elecciones Morena iniciará la revisión de los 277 perfiles inscritos para representar a la 4T, un proceso que perfila la eliminación de al menos 175 de ellos antes de la siguiente etapa.

Cruz Pérez Cuéllar (Cortesía)

Cruz Pérez Cuéllar asegura tener ventaja en la contienda por Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar ha afirmado en distintas ocasiones que mantiene una ventaja en la contienda interna de Morena rumbo a la candidatura al Gobierno de Chihuahua para las elecciones de 2027.

Según sostiene, diversos ejercicios demoscópicos lo colocan al frente de las preferencias entre los aspirantes de su partido, por lo que dijo sentirse optimista y respetar el proceso interno de Morena.