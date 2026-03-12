La diputada de Morena, María Damaris Silva, se viralizó debido a las muecas que hizo durante el discurso de Ricardo Monreal durante la discusión de la reforma electoral.

En su participación desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal defendió que la iniciativa buscaba elecciones más limpias, además de adelantar un Plan B.

Reacción de María Damaris Silva durante discurso de Ricardo Monreal se vuelve viral

Ricardo Monreal expresó su respeto a los partidos de oposición por su gran consenso en la Cámara de Diputados, lo que provocó muecas de María Damaris Silva.

Ricardo Monreal reconoció la participación tanto de los partidos de oposición como de sus aliados en el nombramiento del auditor Superior de la Federación, así como su aportación.

Aunado al discurso de Ricardo Monreal, María Damaris Silva hizo en repetidas ocasiones expresiones de incredulidad ante los reconocimientos del coordinador.

Y es que Ricardo Monreal resaltó tanto a dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, como a sus coordinadores en la Cámara de Diputados en la votación del titular de la ASF.

María Damaris Silva -quien se acomodó a la derecha de Ricardo Monreal- también reaccionó con diversas 4T hechas con sus manos, además de aplaudir ante reconocimiento a Morena.

Asimismo, festejó y gritó ante la promesa del Plan B de la reforma electoral de Ricardo Monreal; de momento, María Damaris Silva no se ha pronunciado sobre sus reacciones captadas en video.

El discurso de Ricardo Monreal que acompañó María Damaris Silva en el Congreso

Aunque María Damaris Silva no se pronunció sobre la reforma electoral, sí acompañó a Ricardo Monreal durante el final de su discurso sobre la reforma electoral.

Previo a su llegada a la tribuna, Ricardo Monreal mencionó otras cuestiones, como el fin del pacto con el narcotráfico, el cual se mantenía con Gerardo García Luna.

Además de defender la reforma electoral, Ricardo Monreal resaltó que Morena nunca será parte de los fraudes electorales, los cuales dieron como resultado presidentes espurios hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).