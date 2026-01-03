En reacción a las ofensivas que desplegó Estados Unidos en territorio de Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a que ese país se guie por las enseñanzas de Benito Juárez.

La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Claudia Sheinbaum

Momentos antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había compartido un comunicado en el que se externa que el Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela.

En el mismo se indica que, de ser necesario, México está dispuesto a sumarse en el apoyo de cualquier esfuerzo de diálogo en busca de un acuerdo que permita evitar la confrontación.

Claudia Sheinbaum hace un llamado a evitar la intervención militar

Tras los bombardeos que el ejército de Estados Unidos realizó la madrugada del 3 de enero de 2026 en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a seguir las enseñanzas de Benito Juárez.

Señaló que los bombardeos en Caracas constituyen una violación al Artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual precisa que los Miembros de la Organización deben abstenerse de amenazas y ataques.

En otro evento, cuestionada por medios, Claudia Sheinbaum dijo que México condena cualquier intervención, pues más allá de la detención de Maduro, se cometieron violaciones al derecho internacional por parte de Estados Unidos.

Condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la constitución. Esto es más allá incluso que la presidencia de Maduro tiene que ver con las leyes internacionales.

Con respecto a las amenazas de Donald Trump de que “haría algo con México” tras los ataques de Venezuela, Claudia Sheinbaum dijo que el país mantiene una buena relación con ese país, con coordinación y sin subordinación.