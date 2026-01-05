Durante la conferencia matutina de este lunes 5 de enero, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ONU para que salgan de su “letargo” y atiendan la crisis que hay entre Estados Unidos y Venezuela.

“Tiene que ser el multilateralismo, y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones, pero la ONU debe dejar su letargo.” Claudia Sheinbuam

La presidenta hace un llamado a la ONU para que actúe ante los conflictos internacionales

Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ONU para que el organismo salga de su “letargo” y tenga un papel más activo ante los conflictos internacionales, tal y como ocurrió entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Especialmente ahora que vienen las elecciones de la ONU para un nuevo titular, asegurando que el nuevo Secretario General de Naciones Unidas tiene que fortalecer la institución no desde la burocracia sino desde su resurgimiento.

Sheinbaum también recordó que que la Carta de las Naciones Unidas sigue vigente y que a todos los Estados miembros corresponde respetarla, especialmente cuando existan momentos de tensión internacional, como lo que ocurrió entre Estados Unidos y Venezuela.