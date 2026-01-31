La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes 30 de enero, que Juan Ramón de la Fuente sostuvo una importante llamada con Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, la cual refuerza la colaboración bilateral.

De acuerdo con el mensaje emitido por la SRE, durante la llamada entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reitera la disposición de ambos países por trabajar en las agendes de los asuntos en donde existe interés común.

¿De qué trató la llamada entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio?

Pese a informar sobre la llamada de esta tarde entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, la SRE no precisó los temas puntuales que abordaron ambos funcionarios.

No obstante, la llamada tuvo lugar luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que giró instrucciones al titular de la SRE para que iniciara contacto con el Departamento de Estado estadounidense.

Esto con el objetivo de conocer a fondo los alcances de la orden emitida por el presidente Trump, en la que amenazó con imponer aranceles a los países que realicen envío de petróleo a Cuba.

Lo anterior, debido a que la presidenta Sheinbaum señaló que, en caso de cumplir con este decreto, Cuba corre el riesgo de vivir una crisis humanitaria.

La titular del Ejecutivo nacional precisó que con el contacto diplomático entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, también tenía la finalidad de que México no resultara afectado por la medida de Trump.