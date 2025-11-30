Luego más de un año en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desapareciera del ojo público, apareció para anunciar su libro y José Ramón López Beltrán está feliz de su regreso.

Aunque AMLO solo apareció para anunciar su libro Grandeza, su hijo aseguró que la presencia del expresidente de México “hace bien” además de recordar la “guía moral” que sembró en varios.

José Ramón López Beltrán celebra la reaparición de AMLO con su nuevo libro

AMLO reapareció el 30 de noviembre luego de más de un año en su quinta La Chingada en Chiapas, para anunciar su nuevo libro, mismo que José Ramón López Beltrán celebró.

La aparición de AMLO dejó impactados a muchos, aunque otros lo creen muy conveniente ante la crítica que la presidenta Claudia Sheinbaum está viviendo.

Sin embargo, fue José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO, quien celebró la reaparición pública de su padre.

A través de X compartiendo el video donde el expresidente de México aparece, fue que José Ramón López Beltrán le dedicó unas palabras a “nuestro querido presidente” tras no verlo por “tanto tiempo”.

El hijo de AMLO celebró que se le vea “sereno, lúcido y con la misma convicción” reconocimiento que “hace bien volver a verlo”.

“Hace bien volver a verlo, sereno, lúcido y con la misma convicción de siempre”. José Ramón López Beltrán, político.

Sumado a ello, recordó que la presencia de AMLO brindó “una guía moral” además de que es “un referente de dignidad” para los mexicanos.

“Su presencia inspira, acompaña y renueva la esperanza de México que sigue transformándose”. José Ramón López Beltrán, político.

José Ramón López Beltrán celebra la reaparición de AMLO. (@_JRLB_)

Las vistas en la reaparición de AMLO

El video donde AMLO reapareció anunciando su libro nuevo y el que José Ramón López Beltrán aplaudió, tiene siete horas de estreno y estas vistas.

En su reaparición AMLO ha logrado 397 mil 520 reproducciones en su video de YouTube a 7 horas de su publicación. Sin embargo, se espera que para el 1 de diciembre tenga 1 millón de reproducciones.