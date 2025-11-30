Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, habló del regreso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras presentar su libro “Grandeza”.

Desde el evento por la reapertura del Hospital General del ISSSTE “Dr. Carlos Calero Elorduy” en Cuernavaca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que este domingo 30 de noviembre se despertaron con una “noticia muy bonita” al ver el regreso de AMLO con su nuevo libro.

Asimismo, la presidenta de México expresó su gusto por saber sobre AMLO y a quien le envió un aplauso hasta Palenque, Chiapas.

“Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video hoy en la mañana del presidente López Obrador, a quién le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También la presidenta Claudia Sheinbaum reveló cuando es que AMLO podría lanzar a la venta su libro, del que dijo que a partir de la próxima semana “Grandeza” estará disponible en todas las librerías del país.

“¡Somos muy fuertes!" afirma Claudia Sheinbaum tras revelación de AMLO de las razones para volver a las calles

En su presentación de este domingo 30 de noviembre, desde Palenque, Chiapas, AMLO reveló en un video cuáles serían las tres razones por las que volvería a las calles de México, que son:

Si atentaran contra la democracia

Para defender a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Defender la soberanía del país

Por lo que al concluir su evento en Cuernavaca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa local sobre estas razones y si cree que se podrían volver realidad a lo que respondió “¡somos muy fuertes!“.











