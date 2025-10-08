El empresario Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra Gerardo Fernández Noroña luego de que fuera captado en un viaje en jet de lujo con un costo por más de 200 mil pesos.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña aseguró que el viaje no fue pagado con recursos públicos y aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum permite el uso de recursos como ese cuando “es necesario”.

El senador aprovechó el interés por su viaje en avión privado a Coahuila para burlarse del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego asegura que Gerardo Fernández Noroña “es un parásito” que se burla del pueblo

Ricardo Salinas Pliego se fue contra el senador Fernández Noroña al considerar que su viaje en un jet de lujo es una burla al pueblo de México.

“Perroña es un parásito que se burla del pueblo hablándoles de austeridad mientras él y su familia viven como reyes a costillas de los que sí trabajan. Son corruptos y traidores todos los del partido Morena” Ricardo Salinas Pliego, empresario

De acuerdo con el empresario, “Perroña es un parásito” que vive como rey a costillas de la gente que sí trabaja.

Esto ante su viaje de dos días con un jet privado cuyo servicio cuesta 2 mil dólares por hora de vuelo. El avión privado fue rentado por dos días con una pernocta, con lo que su gira en Coahuila costó, solo en el uso de la aeronave, 280 mil pesos.

Gerardo Fernández Noroña señala que no tiene que transparentar viaje; “Salinas Pliego me lo pagó”, se burla

Por su parte, el senador aseguró que el vuelo en jet de lujo lo alquiló como taxi aéreo en el entendido de que “la compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario se puede” hacer uso de recursos como ese”.

Asimismo, señaló que usó el jet de lujo porque tenía poco tiempo para realizar su gira por Coahuila, pues visitó 4 municipios en 2 días.

Por otra parte, se burló de los cuestionamientos sobre quién pagó el uso del jet al afirmar “me lo pagó Salinas Pliego, me apoya en este recorrido por el país”.

Además, el senador Noroña reiteró que “no tiene nada que transparentar” y aseguró que continuará con sus giras por México porque esto no está peleado con la austeridad.