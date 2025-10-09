Gerardo Fernández Noroña presentó pruebas de que realizó un vuelo comercial desde Ciudad de México (CDMX) a Coahuila: su pase de abordar.

El miércoles 8 de octubre se dio a conocer que Gerardo Fernández Noroña viajó en un avión privado que habría tenido un costo de 200 mil pesos, por lo que señalaron presunto uso recursos públicos.

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña destacó que no utilizó el dinero del erario y que se permite este tipo de viajes cuando es necesario, ya que tuvo que visitar 4 municipios en Coahuila en 2 días.

Gerardo Fernández Noroña muestra pruebas de su vuelo comercial de CDMX a Coahuila

Mediante sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña compartió el pase de abordar que utilizó desde CDMX a Coahuila como prueba de su vuelo comercial la noche del 2 de octubre.

Según Gerardo Fernández Noroña, la prueba es para evidenciar el “tamaño de la mentira de los medios”, ya que se observa que viajó en el asiento 17D desde CDMX a Torreón, Coahuila.

Gerardo Fernández Noroña presenta pruebas sobre vuelo comercial (Gerardo Fernández Noroña vía X)

Asimismo, el pase de abordar muestra el inicio del vuelo AM 108 de Aeroméxico, junto al número de ticket en el pase de abordar que muestra el nombre completo de Gerardo Fernández Noroña.

Referente al tema, Gerardo Fernández Noroña también lanzó un reto a medios de comunicación referente a que comprueben que gastó más de 200 mil pesos en presuntos vuelos privados.