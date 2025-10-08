Gerardo Fernández Noroña desató el debate ante su vuelo en un avión privado rumbo a Coahuila con motivo de una gira.

Ante las preguntas sobre el uso del avión privado, así como los recursos para el pago de este taxi aéreo, Noroña aseguró, como broma, que Ricardo Salinas Pliego lo apoyó en el viaje.

Cabe señalar que el empresario lo acusó de ser un “parásito” que usa los recursos del pueblo para vivir “como rey”.

¿Ricardo Salinas Pliego pagó el viaje de Noroña? Senador ironiza apoyo ante críticas por vuelo en avión privado

Gerardo Fernández Noroña fue abordado en la Cámara de Senadores por diversos medios, quienes cuestionaron los recursos con los que se pagaron las horas de vuelo del avión privado en el que viajó a Coahuila.

El senador señaló que no tiene que transparentar nada sobre su viaje; sin embargo, aclaró que no se pagó con recursos públicos.

Ante los cuestionamientos, Noroña aseguró, de manera irónica, que el viaje fue pagado por Ricardo Salinas Pliego.

“Me lo pagó Salinas Pliego, él me apoya en este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte” “No tengo que transparentar nada, ya dije, nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país cuando sea necesario” Gerardo Fernández Noroña

Asimismo, resaltó que “la compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario se puede”, esto ante las críticas de Salinas Pliego, quien lo llamó parásito.

“Perroña es un parásito que se burla del pueblo hablándoles de austeridad mientras él y su familia viven como reyes a costillas de los que si trabajan.Son corruptos y traidores todos los del Partido Morena” Ricardo Salinas Pliego

De acuerdo con Gerardo Fernández Noroña resaltó que requería de moverse ”con mayor rapidez”, en su visita a los municipio de Coahuila:

Torreón

Francisco I.Madero

Piedras Negras

Acuña

Como ejemplo, señaló que la presidenta también ha viajado en vuelos que no son comerciales; sin embargo, éstos se trataron de vuelos con aeronaves propiedad del Ejército Mexicano.

Ricardo Salinas Pliego: “Yo no apoyo a la rata miserable” de Noroña; exige disculpa pública

Ricardo Salinas exigió a Noroña una disculpa pública por involucrarlo “en sus actos de corrupción” o, en su defecto, presentar pruebas de que él le pagó el jet privado.

“Falso. Yo no apoyo a la rata miserable de <a href="https://x.com/fernandeznorona" rel="">@fernandeznorona</a>, ni mucho menos le pagaría un vuelo… ¡faltaba más!" Ricardo Salinas Pliego

Asimismo, resaltó que el senador “viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros”.

“Perroña no es más que un pobre corrupto enloquecido por unos pesos… y todavía presume que ‘representa al pueblo’" Ricardo Salinas Pliego

Cabe señalar que Fernández Noroña rentó un jet privado modelo Socata TBM 850 con un costo por hora de vuelo de 2 mil dólares.

La aeronave fue utilizada por al menos 6 horas, así como una pernocta que sumarían alrededor de 14 mil dólares, es decir, más de 257 mil pesos.