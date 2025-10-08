Gerardo Fernández Noroña está molesto por el libro de Ciro Gómez Leyva ’No me pudiste matar’ al grado de haberlo llamado “centavero”.

Ciro Gómez Leyva respondió y le dijo que el gobierno del movimiento al que pertenece sabe que “no me centava nadie” debido a las “brutales auditorías”.

“El tipo hace un libro para denostar al compañero presidente y perdona a los que lo quisieron matar. El tipo se desquicia, se pone a servir a su dios que es el dinero” Gerardo Fernández Noroña

Ciro Gómez Leyva recuerda a Gerardo Fernandez Noroña que quiere vivir lejos del pueblo

Gerardo Fernandez Noroña lo dijo en redes sociales y en uno de sus lives, a lo que Ciro Gómez Leyva respondió en su programa de Grupo Fórmula.

Luego de que el ahora morenista dijo que recibe migajas que en realidad representan millones, dijo que sus ingresos son únicamente por su trabajo en Grupo Fórmula e Imagen TV.

Ciro Gómez Leyva cuestionó si a él le han hecho alguna vez una auditoría y lo señaló de colgarse de pueblo en sus discursos peros vivir lejos de quienes lo conforman.

Recordó su mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, y los autos en los que se transporta.

Agregó que nada le ha aportado a la vida del país y es un hipócrita, a la vez que solo es un “virtuoso de la patanería y falto de conocimiento”.

Ciro Gómez Leyva no deja pasar la nota de Reforma que exhibe a Gerardo Fernandez Noroña en avión privado

Ciro Gómez Leyva comentó la nota de Reforma de este 8 de octubre en la que publica que Gerardo Fernandez Noroña hizo una gira de trabajo en avión privado en Coahuila.

La publicación es por la gira del anterior fin de semana en Torreón, Acuña y Piedras Negras, saliendo y regresando al aeropuerto de Toluca.