Fue en la sesión del Pleno del Senado que el morenista Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Lilly Téllez, Luis Melgar y el empresario Ricardo Salinas Pliego.

“En la boca de la bancada de Acción Nacional habló Ricardo Salinas Pliego”. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Durante la discusión de la sesión del martes 14 de octubre, Gerardo Fernández Noroña abordó el donativo que planean en el Senado para los damnificados por lluvias.

Sin embargo, la panista Lilly Téllez arremetió contra Morena por eliminar el Fonden y los señaló de ladrones por desaparecer ese dinero, en especial al senador Manuel Huerta Ladrón.

Gerardo Fernández Noroña durante sesión en la Cámara de Senadores (Andrea Murcia Monsivais)

Gerardo Fernández Noroña llama empleados de Ricardo Salinas Pliego

En la sesión, Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el PAN tras la intervención de Lilly Téllez, quien sería empleada de Ricardo Salinas Pliego y no quiere donar para los damnificados.

Acorde con lo dicho por Noroña, Ricardo Salinas Pliego —cuyo “dios” es el dinero— no quiere donar ni medio peso, hecho que defiende el PRIAN que tampoco quiere donar.

Aunado a su participación en la Tribuna del Senado, Gerardo Fernández Noroña agregó en sus redes sociales una foto de Lilly Téllez y el legislador del Partido Verde, Luis Melgar.

En la misma, Noroña añadió: “los empleados de Ricardo Salinas Pliego solazándose por la defensa que hicieron de su patrón”.

Gerardo Fernández Noroña arremete contra Lilly Téllez y Luis Melgar (Captura de pantalla)

Lilly Téllez y Luis Melgar vs Manuel Huerta Ladrón: Contexto de por qué Salinas Pliego fue nombrado

“Oye tú ladrón, doble ladrón”: fue como inició Lilly Téllez su participación en el Pleno del Senado con referencia a Manuel Huerta Ladrón, razón por la que Gerardo Fernández Noroña la llamó empleada.

Y es que Lilly Téllez aseveró que si bien había corrupción, la misma aumentó cuando desaparecieron el Fonden y ahora se están pidiendo donativos

En este tenor, Manuel Huerta señaló que lo que “le duele” a Lilly Téllez es que se esté persiguiendo al “rey del amparo” Ricardo Salinas Pliego.

Dicha moción fue refutada también por el ecologista Luis Melgar, quien declaró que el debate se trata de los damnificados, y no referir temas ajenos como lo sería un “asunto personal” con Ricardo Salinas Pliego.