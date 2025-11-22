Ángela Zamorano Herrera, jueza federal, rechazó este viernes 21 de noviembre la solicitud de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, para obtener su libertad anticipada.

Luego de la audiencia celebrada, la juzgadora determinó que Javier Duarte debe permanecer en prisión hasta el 15 de abril de 2026, cuando terminan sus 9 años de condena.

La audiencia para resolver la solicitud de libertad anticipada de Javier Duarte se habría pospuesto hasta hoy, dado que la jueza Ángela Zamorano Herrera determinó que se trataba de un caso complejo.

Jueza rechaza libertad anticipada de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz

Una jueza federal rechazó la libertad anticipada a Javier Duarte, quien hasta al momento ha cumplido 3 mil 141 días de su condena en prisión, que se extenderá hasta el 15 de abril de 2026.

Cabe mencionar que esta resolución se dio luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó en varias ocasiones que Javier Duarte tenía registro de mala conducta por inasistencias a sus audiencias.

Javier Duarte solicita libertad anticipada (Michelle Rojas)

De acuerdo con la información, la jueza habría dado este fallo dado que Javier Duarte no cumple con todos los requisitos para la libertad anticipada, pues hay hay un cargo pendiente por desaparición forzada.

Defensa de Javier Duarte preparará apelación tras fallo en su contra

Tras la audiencia de este viernes 21 de noviembre, la defensa de Javier Duarte dijo que el fallo de hoy no era el que esperaban, por lo que recurrirá a una apelación para que el ex gobernador obtenga la libertad anticipada.

Desde la audiencia de 11 de noviembre, el abogado Pablo Campuzano presentó a cinco testigos —entre ellos funcionarios penitenciarios— para corroborar que Javier Duarte cumplía con todos los requisitos para la libertad anticipada:

Cumplimiento del 70% de su condena

Buena conducta

Participación en el plan de actividades de reinserción social

Sin prisión preventiva por otras causas

Sin embargo, lo presentado por la defensa no fue suficiente, por lo que la jueza a cargo del caso rechazó la solicitud para otorgarle libertad anticipada a Javier Duarte.