La audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se realizaría este martes 30 de diciembre ante un juez de control del Reclusorio Norte, fue pospuesta por segunda ocasión.

De acuerdo con la información, la fecha de la audiencia en el caso Duarte fue nuevamente retrasada debido a temas logísticos, aunque no se especificó más sobre las causas.

Retrasan audiencia en el caso Duarte por segunda ocasión; se desconoce la nueva fecha

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para imputar a Javier Duarte por nuevos delitos relacionados con el mal manejo de recursos públicos durante su administración en Veracruz.

Javier Duarte es absuelto por un juez del delito de desaparición forzada (Especial)

La fecha de esta audiencia estaba programada para el 27 de noviembre, pero fue pospuesta porque la defensa de Javier Duarte alegó que el exmandatario sufría un cuadro de problemas respiratorios.

Tras el primer retraso, la audiencia se programó para este 30 de diciembre a las 10:30 de la mañana; sin embargo, esta se volvió a posponer por temas logísticos que no se dieron a conocer.

El nuevo caso que se busca imputar a Javier Duarte tendría que ver con la malversación de alrededor de 5 millones de pesos que fueron etiquetados para acciones de salud durante su gestión.