A pesar de permanecer en prisión por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, continúa generando ingresos millonarios gracias a un negocio que sigue operando con normalidad: el Grupo Empresarial Pertenezco.

Este consorcio está integrado por más de 60 empresarios, entre los cuales figura Duarte de Ochoa. A pesar de haber sido detenido en 2017 y de que su condena por delitos del fuero común y federal fue ratificada en 2020, el exgobernador ha mantenido su participación dentro del grupo empresarial.

La operación constante del consorcio ha permitido que Javier Duarte siga obteniendo ganancias significativas, aun desde prisión, lo que vuelve a poner bajo la lupa el alcance de su red económica y la influencia que mantiene pese a su situación legal.

El negocio millonario de Javier Duarte lo mantiene en la riqueza pese a permanecer en prisión

Javier Duarte ha podido generar riqueza a pesar de permanecer en prisión gracias a que dos empresas de Grupo Empresarial Pertenezco han obtenido contratos millonarios.

Se trata de contratos públicos por casi 20 millones de pesos obtenidos desde 2017.

En 2017, dichas empresas del Grupo Empresarial Pertenezco ganaron licitaciones públicas por 8 millones de pesos:

Grupo Universal de Construcción obtuvo un contrato por 7 millones 748 mil 958 pesos para mantenimiento de caminos en dos municipios de Veracruz

Sociedad Editora Arroniz, 2 adjudicaciones directas por 963 mil 195.8 pesos para publicidad oficial, pues es la dueña del periódico El Mundo de Orizaba.

Cabe señalar que esta compañía tiene como accionista principal a Juan Miguel Bueno Ross, quien es además director de 3M México y una figura importante de Veracruz.

Empresas de Grupo Empresarial Pertenezco obtuvo contratos después de condena de Javier Duarte

Por otra parte, en 2018, cuando Javier Duarte ya cumplía su condena, las mismas empresas obtuvieron contratos por más de 11 millones de pesos para trabajos de:

rehabilitación y obras en la carretera Veracruz-Coatzacoalcos

construcción del sistema de drenaje y planta de tratamiento del municipio de Zacatianguis

Además, Sociedad Editora Arroniz recibió por adjudicación directa un contrato del gobierno de Tehuacán ,Puebla, por el que recibió más de 6 mil pesos de publicidad.

Otra de las empresas que forman parte del consorcio, Grupo Empresarial Porres, recibió un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana en noviembre de 2024.