Claudia Sheinbaum revela su descontento ante el asilo político otorgado a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, en Reino Unido.
“No estamos a favor, evidentemente”Claudia Sheinbaum
Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum destacó que aún no ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades británicas, pero adelantó que reclamará por vía diplomática.
Claudia Sheinbaum descontenta por el asilo político de Karime Macías en Reino Unido
Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre que Karime Macías Tubillas, quien fuera presidenta del DIF Estatal de Veracruz y exesposa del exgobernador Javier Duarte, recibió asilo político por parte de Reino Unido.
La presidenta de México mostró su inconformidad y adelantó que su administración tomará medidas al respecto.
Destacó que México no comparte la determinación adoptada por el gobierno británico por lo que reclamará por vía diplomática el asilo político otorgado a Karime Macías.
Claudia Sheinbaum puntualizó que hasta el momento su gobierno no ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades británicas.
“No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”Claudia Sheinbaum
Explicó que hasta el momento solo fue informada mediante un documento preliminar, aunque puntualizó que la comunicación formal deberá realizarse a través de los canales diplomáticos correspondientes.
Ya sea por medio de la embajada británica en México u otra vía institucional.
“Me dio un documento, no estaba el canciller, pero el compañero que va en representación al gabinete de seguridad no nos ha notificado (…) El gobierno a través de la embajada de Reino Unido en México o de otra manera”Claudia Sheinbaum
Karime Macías Tubilla enfrenta cargos en México por presunto fraude y desvío de recursos públicos
Karime Macías Tubilla, obtuvo asilo político en Reino Unido, lo que impide su extradición a México para enfrentar cargos por presunto fraude y desvío de recursos públicos.
Las autoridades mexicanas han solicitado la extradición de Karime Macías Tubillas para que responda ante la justicia por presuntas irregularidades durante su gestión en el DIF estatal.
Karime Macías Tubilla es requerida por autoridades mexicanas desde 2018, cuando una jueza de Veracruz giró orden de aprehensión en su contra.
Esto luego de que ha sido relacionada con un supuesto desfalco por 112 millones de pesos a través del DIF estatal, durante la administración de Duarte (2010-2016).
En 2019 fue detenida en Londres con fines de extradición; posteriormente obtuvo libertad bajo fianza y permaneció bajo medidas cautelares.
El juez británico Paul Goldspring determinó en 2022 que era procedente su extradición a México.
Sin embargo, la defensa de Karime Macías Tubilla promovió recursos adicionales en tribunales del Reino Unido, argumentando irregularidades en el proceso mexicano.