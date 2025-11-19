Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, podría no acceder a la libertad anticipada debido a su historial de faltas, pues este sería el argumento que estaría desarrollando la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

De acuerdo con la información, Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, se negó a presentarse a seis audiencias, por lo que la FGR lo acusa de uso de prácticas dilatorias en el proceso.

Javier Duarte podría quedar en libertad en las próximas horas si la jueza lo autoriza (Michelle Rojas)

Libertad anticipada de Javier Duarte se complica por su historial de faltas

Este miércoles 19 de noviembre se realiza la audiencia de Javier Duarte para determinar si se le puede otorgar la libertad anticipada, pero este deseo podría verse frustrado debido a su historial de faltas.

La FGR dijo que Javier Duarte ha presentado “mala conducta” durante su tiempo en prisión e hizo referencia a las seis audiencias que no se quiso presentar; en las primeras tres el ex gobernador argumentó que tenía Covid.