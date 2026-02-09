La Fiscalía General de la República (FGR) buscará presentar una nueva acusación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, del delito de peculado por un monto de 5 millones de pesos.

De acuerdo con esta nueva acusación, Javier Duarte desvió en el 2012, durante su administración en Veracruz, más de 5 millones de pesos destinados a personas con discapacidad.

Audiencia de Javier Duarte por peculado se celebrará el 12 de febrero 2026

Aunque la fecha estimada para que Javier Duarte salga de prisión es abril de 2026, tras cumplir una condena de nueve años, esta podría ampliarse hasta 14 años más si se comprueba el delito de peculado.

El historial de faltas de Javier Duarte complica su acceso a la libertad anticipada (Michelle Rojas)

La mañana del lunes se tenía prevista una audiencia en el Reclusorio Norte por el caso Javier Duarte, no obstante, esta fue diferida para el 12 de febrero de debido a que no se presentaron los abogados defensores.

Pese a que los abogados aseguraron estar impedidos por temas de salud, la FGR sostuvo que la petición de Javier Duarte de aplazar la audiencia era una táctica dilatoria para evitar enfrentarse a la acusación de peculado.

Ante esta situación, el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo pidió al juez realizar la diligencia y asignarle un abogado de oficio, ya que suman tres veces en la que audiencia se ha pospuesto.

El juez del caso accedió a la petición, por lo que la audiencia por el delito de peculado se realizará el 12 de febrero, ya sea que se presente o no la defensa de Javier Duarte.

Javier Duarte podría pasar 14 años más en prisión

En la actualidad, Javier Duarte cumple una condena de nueve años por los siguientes delitos:

Lavado de dinero

Asociación delictuosa

No obstante, podría pasar 14 años más en prisión en caso de comprobare el desvió de 5 millones de pesos.