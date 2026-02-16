Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte, evita extradición a México tras recibir asilo político en Reino Unido.
En 2018 una jueza giró una orden de detención contra Karime Macías por el fraude de 112 millones de pesos al DIF de Veracruz tras impulsar la firma de contratos con empresas fantasmas.
Karime Macías recibe asilo político en Reino Unido
En febrero de 2022, autoridades británicas determinaron que Karime Macías debía entregada a autoridades mexicanas, pero su situación legal dio un giro.
Posteriormente, el Ministerio del Interior de Reino Unido le concedió a Karime Macías desde 2025 el asilo político.
Karime Macías se mudó junto a sus hijos a Reino Unido desde 2017.
La exesposa de Javier Duarte solicitó el asilo político argumentando que fue expuesta públicamente y se difundió la dirección de su domicilio.
Además, Karime Macías asegura que el gobierno de Miguel Ángel Yunes obtuvo declaraciones en su contra a partir de actos de tortura.
Karime Macías fue detenida en 2019en cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra con fines de extradición, pero quedó libre tras pagar una multa de más de 3 millones de pesos.
A pesar de que el gobierno mexicano tenía la intención de extraditar a Karime Macías, por el momento no será posible.
Karime Macías queda en libertad tras solicitar asilo político en Reino Unido
Tras su detención en 2019, Karime Macías salió en libertad bajo fianza y usó un brazalete electrónico.
Karime Macías obtuvo asilo político en 2025 y gracias a eso pudo dejar de usar el brazalete electrónico, por lo que ahora disfruta de su libertad en Reino Unido.
Hasta el momento, autoridades mexicanas no se han manifestado por el actual estatus legal de Karime Macías en Reino Unido.