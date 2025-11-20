Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, conocerá la decisión sobre una posible libertad anticipada hasta este viernes 21 de noviembre de 2025.

Esto luego de que una jueza federal aplazara nuevamente la audiencia donde se conocerá el fallo en contra de Javier Duarte.

Libertad anticipada de Javier Duarte se decide este viernes: jueza aplaza fallo

La noche de hoy miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de revisión contra Javier Duarte, en donde fue analizada la solicitud que presentara para obtener su libertad anticipada.

No obstante, pese a más de 10 horas que duró la revisión de la solicitud y todo lo relacionado a las acusaciones contra el exgobernador de Veracruz, la jueza federal aplazó la resolución.

Esto luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara su posicionamiento en contra de que Javier Duarte obtenga el beneficio de su libertad.

Según señalan, este no cumple con los lineamientos de conducta, además de que faltaría por agregar información en las investigaciones en su contra.

Por ello la jueza citó nuevamente a audiencia el próximo viernes 21 de noviembre a las 5 de la tarde, donde podría dar a conocer su decisión final que determina so otorga o no la libertad al exgobernador Javier Duarte.