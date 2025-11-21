La defensa de Javier Duarte adelantó que preparará una apelación en caso de que la jueza federal que lleva el caso rechace otorgarle la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, decisión que se toma hoy.

Este viernes 21 de octubre se lleva a cabo la audiencia de Javier Duarte a cargo de la jueza federal Ángela Zamorano Herrera, quien determinará si cumple con los requisitos para que se le otorgue la libertad anticipada.

Javier Duarte solicita libertad anticipada (Michelle Rojas)

Defensa de Javier Duarte apelará si no se le otorga libertad anticipada

Previo a la audiencia, el abogado Pablo Campuzano fue interceptado por los medios y adelantó que la defensa de Javier Duarte preparará una apelación ante el posible rechazo de libertad anticipada de su cliente.

El abogado Pablo Campuzano, defensa de Javier Duarte, comentó que respetarán la decisión que tome la juzgadora, sin embargo, la apelación es un recurso que prevé la ley y a la que su cliente tiene derecho.

Pese a esto, la defensa de Javier Duarte se muestra optimista, pues han entregado todos los documentos pertinentes y el abogado Pablo Campuzano asegura que no hay otra manera de interpretarlos.

Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, adelanta que si el fallo no les favorece analizarían una apelación ante un tribunal.



Hermano de Javier Duarte asiste a audiencia donde se decidirá otorgarle la libertad anticipada al exgobernador

Cecil Duarte, hermano de Javier Duarte, fue visto arribando a los juzgados federales del Reclusorio Norte, donde Ángela Zamorano Herrera decidirá si el exgobernador de Veracruz puede recibir la libertad anticipada.

De acuerdo con la información, Javier Duarte lleva 3 mil 141 días en prisión, lo que equivale alrededor del 95% de su condena, que terminaría el 15 de abril de 2026 si no obtiene el fallo a su favor.