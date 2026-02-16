Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, obtuvo asilo político en el Reino Unido a finales de 2025 y se libró de una orden de extradición a México.

Cebe señalar que el gobierno de México aún no ha sido informado oficialmente sobre la cancelación de la extradición de Macías, así como de la aprobación de su asilo.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló su descontento ante el asilo político otorgado a Karime Macías y reiteró que “no estamos a favor, evidentemente”.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Karime Macías, como

¿Quién es Karime Macías?

¿Cuántos años tiene Karime Macías?

¿Qué signo zodiacal es Karime Macías?

¿Karime Macías está casada?

¿Karime Macías tiene hijos?

¿Qué estudió Karime Macías?

¿Cuál es la trayectoria de Karime Macías? y más

¿Quién es Karime Macías?

Karime Macías, cuyo nombre completo es Karime Macías Tubilla, es hija de Antonio Macías Yasegey y María Virgina Yazmín Turbilla.

En 2019 fue detenida en Londres donde se ordenó su extradición; sin embargo, logró asilo político y la cancelación de la orden para ser enviada a México en 2025.

¿Cuántos años tiene Karime Macías?

Karime Macías nació el 24 de noviembre de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Karime Macías?

Ya que el cumpleaños de Karime Macías es el 24 de noviembre, la ex esposa de Javier Duarte nació bajo el signo de sagitario.

¿Karime Macías está casada?

Karime Macías no está casada pues se divorció del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte el 21 de octubre de 2019.

¿Karime Macías tiene hijos?

Sí, Karime Macías tiene 3 hijos con Javier Duarte. Se trata de:

Emilio

Carolina

Javier

¿Qué estudió Karime Macías?

Karime Macías estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, donde conoció a Javier Duarte; carrera en la que se licenció en 2001.

Asimismo, cuenta con una maestría y un doctorado en Asistencia Social por la Universidad Complutense de Madrid.

¿Cuál es la trayectoria de Karime Macías?

Karime Macías se desempeñó como presidenta del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Veracruz cuando Javier Duarte se desempeñó como gobernador.

Cabe señalar que se le señala por el desvío de 112 millones de pesos del DIF que habría entregado a varias empresas fantasma.

Luego de señalar que Karime Macías logró obtener asilo político en Reino Unido y permanecer de manera legal en Londres.

Asimismo, las autoridades inglesas retiraron la orden de extradición que pesaba en su contra para ser enviada a México debido a que el delito que se le imputa ya habría prescrito.