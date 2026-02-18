Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de 5 millones de pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La nueva determinación judicial implica que Javier Duarte de Ochoa permanecerá en prisión, extendiendo su estancia a pocas semanas de cumplir la sentencia de 9 años que ya enfrentaba.

Javier Duarte (Especial)

De acuerdo con la FGR, el exmandatario estatal firmó un decreto que permitió redirigir recursos públicos destinados originalmente a sectores vulnerables, incluidos niños y adultos mayores.

Según la investigación federal, los 5 millones de pesos habrían sido utilizados de manera indebida tras la modificación administrativa autorizada por Javier Duarte.

Se extiende la estancia en prisión de Javier Duarte

En 2018, Javier Duarte ya había sido sentenciado a de prisió n por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Con los nuevos cargos, la libertad del exgobernador de Veracruz —la cual estaba programada para el próximo 15 de abril— queda en el aire.

Durante una audiencia celebrada el pasado jueves 12 de febrero, Javier Duarte negó la nueva acusación por el delito de peculado.

De acuerdo con la Fiscalía, el dinero fue transferido por la Tesorería de la Federación (Tesofe) al gobierno de Veracruz.

En su defensa, Javier Duarte dijo al juez no entender el cargo debido a que él fue gobernador de Veracruz, más no secretario de finanzas.

Javier Duarte es absuelto por un juez del delito de desaparición forzada (Especial)

La vinculación a proceso no representa una sentencia, pero sí el inicio formal de un nuevo procedimiento penal en contra del exgobernador.

Con esta resolución, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación complementaria y definir su posible responsabilidad penal. A la par, dictó prisión preventiva justificada para Javier Duarte.

El caso vuelve a colocar en la agenda pública el debate sobre el uso de recursos destinados a programas sociales y la fiscalización del gasto público estatal.