INE avala en comisiones más de 10 mil mdp para partidos políticos en 2027

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), avaló el anteproyecto para otorgar más de 10 mil millones de pesos a partidos políticos para las elecciones de 2027.

El proyecto aprobado en comisiones del INE establece que, para las elecciones 2027, se otorgue un monto de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos para partidos y candidaturas independientes.

Comisiones del INE avalan presupuesto de más de 10 mil millones para partidos políticos en 2027

Este lunes 17 de agosto, comisiones del INE aprobaron el proyecto para el presupuesto que se busca otorgar a los partidos políticos y candidaturas independientes rumbo a las elecciones 2027.

Comisiones del INE avalan presupuesto de más de 10 mil mdp para partidos políticos en 2027 (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

De acuerdo con la información, el presupuesto asignado es de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, que se repartirá de la siguiente manera:

Actividades ordinarias permanentes de Paz: 157 millones 586 mil 634 pesos

Actividades ordinarias permanentes de Somos México: 157 millones 586 mil 634 pesos

Actividades ordinarias permanentes para los otros seis partidos: 7 mil 564 millones 158 mil 438 pesos (distribuidos con la fórmula 30% igualitario y 70% proporcional según su votación en diputaciones)

Actividades de campaña para todos los partidos : 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos

El INE especificó que solo se destinará el 30% del presupuesto que normalmente se le otorga a los partidos políticos, ya que el financiamiento solo contempla las actividades para las campañas legislativas.

Respecto al presupuesto que se destinará para las candidaturas independientes, el proyecto designa 47 mil 275 millones 990 pesos, que serán distribuidos entre quienes obtengan su registro.

Tras la aprobación del proyecto en comisiones del INE, el documento pasó a manos de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del instituto.

(INEMexico)