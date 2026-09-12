El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para las próximas elecciones 2027, será 215% mayor a los recursos destinados para las intermedias de 2021.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), prevé que el INE reciba más de 42 millones de pesos para la realización de las elecciones 2027.

INE recibiría más de 42 millones de pesos para las elecciones 2027

El proyecto entregado por la Secretaría de Hacienda, señala que el INE dispondrá puntualmente de 42 mil 274.5 millones de pesos para las elecciones 2027,

Esta cifra representa 215% más del monto total que se requirió para las elecciones intermedias celebradas en 2021.

No obstante, la cifra final incluida en el PPEF representa ya un 10% menos al total original solicitado por el INE, quien aseguraba requerir más de 47 millones de pesos para las elecciones 2027.

Según el INE, esa cifra estaba distribuida de la siguiente manera:

31 mil 432 millones serían destinados al presupuesto del propio instituto.

10 mil 843 millones para los partidos políticos y candidaturas independientes.

4 mil 700 millones en caso de requerir consulta popular o revocación de mandato.

A esa cifra, la Secretaría de Hacienda eliminó lo referente a la revocación de mandato, así como redujo significativamente el monto para partidos políticos.

Cabe señalar que el presupuesto del INE para las elecciones 2027 aún debe ser analizado por el Congreso, por lo que los más de 42 mil millones de pesos aún podrían sufrir cambios en su aprobación definitiva.