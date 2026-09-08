El Instituto Nacional Electoral (INE) dio un paso inédito rumbo a las elecciones de 2027 al instalar una comisión especializada para verificar la integridad de las candidaturas y detectar posibles vínculos con el crimen organizado.

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE buscará fortalecer los controles sobre aspirantes, precandidatos y candidatos mediante mecanismos de coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

Con esta medida, el INE pretende reforzar la confianza en los procesos democráticos y prevenir la influencia de grupos delictivos en las elecciones 2027.

Consejo General del INE (Rogelio Morales Ponce)

Ellos son los consejeros del INE que integran la comisión contra la infiltración del crimen organizado

De cara a las elecciones 2027, el INE concretó una hecho inédito en la historia democrática electoral al instalar una comisión contra la infiltración del crimen organizado entre las candidaturas.

En apego a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General conformó el organismo interno que está integrado por 3 consejeros del mismo INE:

Arturo Chávez López (presidente) Norma De La Cruz Magaña Uuc-kib Espadas Ancona

Los miembros de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, deberán presentar peticiones directas a las fiscalías estatales para revisar a los aspirantes a candidaturas.

En dichas peticiones, los consejeros también deberán incluir a las personas que se registren como suplentes en las postulaciones desde el proceso de las precandidaturas y hasta las candidaturas.

Elecciones (Mario Jasso / Mario Jasso)

Comisión del INE contra la infiltración del crimen organizado trabajará de la mano de diversas instituciones

Al aprobar la instalación de la comisión del INE contra la infiltración del crimen organizado, el Consejo General avaló los lineamientos de operación que contemplan una amplia coordinación interinstitucional.

En dichos lineamientos quedó establecido que la comisión deberá mantener un diálogo permanente con distintas dependencias de seguridad, de revisión financiera y procuración de justicia:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Servicio de Administración Tributaria

Fiscalía General de la República

Centro Nacional de Inteligencia

Unidad de Inteligencia Financiera

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Sobre el trabajo coordinado, el consejero presidente de la comisión, Arturo Chávez López, sostuvo que la cooperación de secretarías, fiscalías y unidades será estrictamente voluntaria.

En ese sentido, sentenció si existen riesgos razonables, “la decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes”.