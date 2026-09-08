El Instituto Nacional Electoral (INE) revisará las “boletas planchadas”, es decir, papeletas electorales sin dobleces a pesar de haber sido halladas dentro de las urnas, durante las elecciones de 2027.

El nuevo criterio establece que, si se encuentran boletas sin dobleces durante los cómputos, el consejo distrital deberá dejar constancia del hecho y determinar si procede contar esos votos.

La nueva medida generó un fuerte debate entre consejeros, debido a que las “boletas planchadas” ya habían aparecido en las elecciones del Poder Judicial.

Boletas (Mireya Novo)

Consejo distrital discutirá validez de boletas planchadas en elecciones 2027

Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del INE determinó en la sesión del 3 de septiembre revisar las “boletas planchadas, tras aceptar la propuesta de la consejera Frida Denisse Gómez.

La propuesta establece que, si un consejo distrital detecta una boleta presuntamente “planchada”, deberá apartarla del paquete electoral en el que fue localizada

Luego, deberá dejar constancia del hecho; una vez realizados los procedimientos correspondientes, determinará si procede o no el cómputo de esas papeletas.

¿Quiénes aprobaron revisar las boletas planchadas?

Quienes se oponían al proyecto sostenían que, si una boleta está completamente plana, existe un indicio fuerte de fraude y que la boleta fue introducida de manera irregular.

Por su parte, sus defensores señalaron que la ley no establece la falta de doblez como causa automática de nulidad, por lo que no podían descartarse de manera automática.

A favor estuvieron:

Guadalupe Taddei Zavala

Frida Denisse Gómez

Norma Irene De la Cruz

Rita Bell López Vences

Jorge Montaño Ventura

Blanca Yassahara Cruz

Arturo Manuel Chávez

En contra:

Carla Humphrey

Martín Faz Mora

Uuc-kib Espadas

Arturo Castillo Loza

Sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral. (Rogelio Morales Ponce)

Boletas planchadas aparecieron en la elección del Poder Judicial de 2025

Las “boletas planchadas” causaron revuelo durante la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025, ya que este tipo de papeletas fueron detectadas durante el proceso electoral.

El hecho llamó la atención porque las boletas electorales siguen un patrón claro: