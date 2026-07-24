El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aplazó por segunda ocasión consecutiva el debate pendiente sobre la regulación de los actos anticipados de campaña.

Lo anterior a pesar de que varios consejeros y representantes de los partidos políticos, advirtieron que es urgente revisar y votar el asunto debido a que las elecciones 2027 cada vez están más próximas.

A pesar de lo anterior y al argumentar que es necesario realizar un análisis de mayor amplitud, el INE tomó la decisión de aplazar la regulación de los actos anticipados de campaña.

Consejo general del INE (INE)

INE volvió a aplazar la regulación de los actos de anticipados de campaña

Por segunda ocasión consecutiva y a pesar de la insistencia de varios consejeros, el Consejo General del INE tomó la decisión de aplazar el debate para regular los actos anticipados de campaña.

Así se estableció durante la sesión extraordinaria del jueves 23 de julio, en la que con 8 votos a favor y 3 en contra se eliminó del orden del día el análisis con el que se busca regular el tema.

En una breve discusión, la mayoría de los consejeros advirtieron que el tema aún no puede ser votado, pues es necesario realizar un debate más amplio en el que participen todos los partidos políticos.

En consecuencia y luego de la votación, el INE tomó la determinación de aplazar el análisis del proyecto de resolución que fue elaborado por el consejero Jorge Montaño.

Cabe destacar que en dicho proyecto se plantea que se prohiban los llamados al voto, así como la repartición de incentivos directos o indirectos con el fin de atraer votantes.

Consejo general del INE (Jorge Montaño vía X)

Advierten retraso en regulación de actos anticipados de campaña

Mientras la mayoría de los consejeros votó por posponer una vez más el debate sobre la regulación de los actos anticipados de campaña, se acusó que ya hay un importante retraso en el asunto.

Tal fue el caso del representante del partido Somos México ante el INE, Marco Baños, quien señaló que mientras no se ha establecido un marco regulatorio, ya hay violaciones a los tiempos electorales.

En el mismo sentido, la consejera Carla Humphrey señaló que el tema tenía que estar solucionado desde el mes de mayo, pues las elecciones 2027 cada vez están más cerca.