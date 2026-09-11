La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027.

“Desde nuestra perspectiva consideramos que es exagerada, el presupuesto, exagerada en términos de lo que está pidiendo el INE” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, los más de 40 mil millones de pesos que solicita, no coinciden con el presupuesto que se ejerció para las elecciones 2024 y llamó al Congreso a evaluar la petición de recursos.

Asimismo, pidió a los consejeros explicar el cambio a los lineamientos sobre las boletas que podrán ser tomadas o no en cuenta durante las elecciones 2027.

Presupuesto que pide INE es exagerado; Sheinbaum pide a Diputados evaluar solicitud

Claudia Sheinbaum calificó como exagerado el presupuesto que el INE ha solicitado para 2027, con motivo de la realización de las elecciones.

La presidenta resaltó que el organismo electoral está pidiendo más de 40 mil millones de pesos, aunque su primera solicitud superaba los 47 mil millones.

Asimismo, resaltó que, según los recursos ejercidos en las elecciones 2024, similares a las que se realizarán el año próximo, y la inflación de los últimos 3 años, el presupuesto debería ser aproximado a los 37 mil millones de pesos.

En este sentido, llamó a la Cámara de Diputados a evaluar la solicitud del presupuesto del INE para 2027 pues, considera, debería ser similar al de 2024, considerando además la inflación.

“Tiene que evaluar la Camara de Diputados pero desde nuestro punto de vista tendría que evaluar cuánto se gastó en el 2024 y algo similar para el 27, considerando la inflación de los 3 años” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum pide a INE aclarar resolución sobre anulación de boletas

Por otra parte, Claudia Sheinbaum pidió al INE aclarar su resolución sobre la anulación de boletas en las próximas elecciones.

“Debería aclarar el INE porque no entendemos muy bien cuál fue la resolución tiene que ver con la anulación de boletas” Claudia Sheinbaum

Esto luego de determinar en sus lineamientos que las boletas que no se doblen puedan ser consideradas válidas.

Asimismo, resaltó que se trataría de una resolución que podría permitir que se dé un fraude, al prestarse a que se ingresen varias boletas en las urnas.

“Nosotros mismos dijimos que no deben ser consideradas las boletas que no se doblen porque puede prestarse a un fraude” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, resaltó que el cambio en el lineamiento sería por cómo se dobla y no directamente a permitir boletas sin doblar, por lo que llamó a aclarar la resolución.